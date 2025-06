stellone e menga restano alla guida della vis pesaro fino al 2028

La coppia Stellone-Menga resta salda sulla panchina della Vis Pesaro fino al 2028, regalando ai tifosi un motivo di grande entusiasmo. Dopo un’estate di incertezze e tensioni, tra il caso Iene e le sfide sul campo, la dirigenza ha deciso di rinnovare la fiducia in questa squadra vincente. È il momento di guardare avanti con ottimismo, perché il futuro biancorosso si prospetta ancora più brillante e ricco di successi.

