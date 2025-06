Stelle marine girasole in via di estinzione | il miracolo degli scienziati che le riproducono in cattività

In una svolta per la conservazione marina, gli scienziati della California Academy of Sciences di San Francisco stanno riuscendo a riprodurre e allevare in cattivitĂ le stelle marine girasole, una specie in grave pericolo di estinzione, grazie a uno sforzo che potrebbe contribuire al ripristino della specie in natura. Decimate dalla malattia che le ha colpite, le stelle marine girasole hanno perso oltre il 90% della loro popolazione in appena un decennio. Ma ora, dopo anni di ricerca, i biologi hanno imparato a riprodurle e stanno creando popolazioni in cattivitĂ per una futura reintroduzione lungo la costa della California. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stelle marine girasole in via di estinzione: il miracolo degli scienziati che le riproducono in cattivitĂ

