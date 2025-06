Stefano De Martino non si nasconde più | la foto di Caroline Tronelli su Instagram

Stefano De Martino non si nasconde più: su Instagram ha condiviso per la prima volta una foto di Caroline Tronelli, alimentando i sospetti di una relazione speciale. Dopo mesi di rumors e flirt attribuitigli, il conduttore decide di uscire allo scoperto, rivelando un lato più intimo e autentico. La foto, condivisa nelle Stories, lascia intendere che qualcosa di importante sta nascendo tra loro. Un nuovo capitolo emozionante per Stefano e i suoi fan.

Si chiama Caroline Tronelli la donna che Stefano De Martino ha scelto di mostrare su Instagram, alimentando i gossip su una possibile storia d'amore fra i due. Per la prima volta, dopo mesi in cui gli venivano attribuiti diversi flirt, il conduttore ha deciso di uscire allo scoperto e postare nelle sue Stories di Instagram la foto di una ragazza che, a quanto pare, è diventata molto importante per lui. Stefano De Martino su Instagram con Caroline Tronelli. Negli ultimi mesi Stefano De Martino è stato spesso al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Prima si è parlato di un ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio, imprenditrice ed esperta di moda, spesso avvistata con l'ex ballerino.

