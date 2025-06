Stazioni Metro Linea 1 chiuse 3 mesi manifestazione di protesta il 21 giugno a Scampia

La protesta esplode a Scampia: tre mesi di chiusura delle stazioni della linea 1 della metropolitana hanno acceso i malumori dei pendolari e delle comunità locali. Il 21 giugno, manifestazioni di protesta si svolgeranno per chiedere risposte e soluzioni. Usb si unisce a questa mobilitazione, dimostrando come l’unità possa fare la differenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa importante iniziativa.

Manifestazione di protesta a Scampia contro la chiusura per lavori delle stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone. Il sindacato Usb aderisce all'iniziativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Metro chiusa per 3 mesi, l'area nord si mobilita con una manifestazione - L'area a nord di Napoli si mobilita e, per sabato, 21 giugno, è in programma una manifestazione che vedrà