Stazioni metro chiuse Area Nord in ansia | sabato protesta a Scampia fioccano appelli e proposte

L’area nord di Napoli si sta accendendo di tensione: proteste, appelli e proposte si moltiplicano mentre si avvicina la chiusura temporanea di tre stazioni della metro. Dal 23 giugno al 15 settembre, i residenti della periferia si preparano a vivere giorni di disagio e mobilitazione. La questione diventa un simbolo più ampio di criticità e attese per un sistema di trasporti che necessita di interventi urgenti. Ma come reagirà la città?

Tempo di lettura: 5 minuti Polemiche, proteste di piazza, ma anche appelli e proposte. La periferia nord di Napoli è in fibrillazione, alla vigilia dello stop a tre stazioni metro della linea 1. Ormai appare certo: dal 23 giugno al 15 settembre, sarà chiusa la tratta PiscinolaFrullone. In programma lavori di manutenzione straordinaria, come la sostituzione dei binari. A confermarlo è la rete costituita per la vertenza da 50 sigle, tra comitati, associazioni, sindacati e realtà politiche. Sabato 21 giugno (ore 10,30) scenderà in piazza, fuori alla stazione Piscinola-Scampia di via Zuccarini. Ci sarà un’assemblea pubblica, distinta da un’altra iniziativa in programma il giorno dopo, quest’ultima promossa da residenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it