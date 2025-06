Stati Generali della prevenzione Meloni | Il governo è in prima linea con programmi di screening su tutto il territorio

Gli Stati Generali della Prevenzione, promossi dal governo con il supporto del Ministro 232, rappresentano un passo fondamentale verso una cultura più diffusa e consapevole della prevenzione. Con programmi di screening su tutto il territorio, si mira a creare un modello proattivo capace di anticipare i rischi e migliorare la qualità della vita. La strada verso un futuro più sano parte oggi, con l’impegno di tutti nel costruire una società più responsabile e informata.

"La cultura della prevenzione deve essere sempre più patrimonio di tutti. È il miglior 'farmaco' per vivere meglio e più a lungo". Così la premier Giorgia Meloni, nel suo videomessaggio per l'apertura della prima edizione degli Stati generali della prevenzione oggi a Napoli. "La partecipazione ai programmi di screening è decisiva per migliorare lo stato di salute Vogliamo costruire un modello proattivo che anticipi i rischi prima che diventino un'emergenza, con programmi di screening più diffusi e radicati sul territorio nazionale", ha rimarcato.