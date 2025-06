Stati Generali della Prevenzione Avv Mazzucchiello pres Associazione Valore Uomo | Prevenzione investimento strategico per un sistema sanitario sostenibile

Gli Stati Generali della Prevenzione, promossi dall’Avv. Mazzucchiello e dalla Pres. Associazione Valore Uomo, rappresentano un’occasione fondamentale per ridisegnare il futuro del nostro sistema sanitario. Con una visione strategica, puntano a mettere al centro la prevenzione come investimento chiave per una sanità sostenibile. Come ha sottolineato il Ministro Schillaci, il vero ostacolo è culturale: è tempo di cambiare paradigma e far capire che la prevenzione è il pilastro su cui costruire un domani più sano e equo.

"Gli Stati Generali della Prevenzione rappresentano un momento cruciale per riaffermare la centralità della prevenzione come asse portante delle politiche sanitarie. Il problema è innanzitutto culturale come ha ricordato il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Occorre ‘far capire che la prevenzio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Stati Generali della Prevenzione. Avv. Mazzucchiello, pres. Associazione Valore Uomo: “Prevenzione investimento strategico per un sistema sanitario sostenibile”

In questa notizia si parla di: prevenzione - stati - generali - mazzucchiello

Scoppia il caso Cirielli, l’ombra di ‘parentopoli’ sugli “Stati generali della Prevenzione” in Campania - Scoppia il caso Cirielli e l’ombra inquietante di “parentopoli” sugli Stati Generali della Prevenzione in Campania.

Stati Generali della Prevenzione. Avv. Mazzucchiello, pres. Associazione Valore Uomo: “Prevenzione investimento strategico per un sistema sanitario sostenibile”.

Al via Stati generali della prevenzione,per la sostenibilità Ssn - E' l'obiettivo al centro della prima edizione degli Stati generali della prevenzione, promossi dal ministero della Salute, che si tengono a Napoli il 16 ... Da rainews.it

Stati generali prevenzione, De Luca ironico: “Dopo stravaganze, qui persino qualche epidemiologo” - Polemiche alla vigilia sull’evento organizzato dalla compagna del viceministro degli Esteri Cirielli. Scrive napoli.repubblica.it