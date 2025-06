Stasera in tv arriva Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton | perché è il film assolutamente da non perdere

Stasera in TV, preparatevi a rivivere le atmosfere uniche di Tim Burton con il ritorno di Beetlejuice! Dopo oltre tre decenni di attesa, il sequel del celebre film del 1988 conquista gli schermi, portando nuovamente sul grande palco lo spiritello più irriverente e affascinante del cinema. Non perdete questa occasione: alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming e on demand, l’avventura continua...

Ammettiamolo: abbiamo aspettato per oltre tre decenni per il sequel. E finalmente, eccolo. Con Beetlejuice Beetlejuice il regista visionario Tim Burton ha mantenuto la promessa di tornare a raccontare le avventure dello Spiritello Porcello più amato del cinema. Stasera in tv in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand (anche in 4K), arriva il sequel del film cult del 1988. In realtà Beetlejuice Beetlejuice non è solo un “numero 2”. Ma un vero e proprio evento cinematografico che segna il ritorno del regista alle sue radici gotiche e surreali. Presentato come film d’apertura fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2024, il film ha conquistato critica e pubblico in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Stasera in tv arriva "Beetlejuice Beetlejuice" di Tim Burton: perché è il film assolutamente da non perdere

