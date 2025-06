Star hollywoodiane e italiane hanno sfilato nella cornice della città siciliana Forti di un' eleganza sofisticata e rilassata magnetica e contemporanea

Le star hollywoodiane e italiane hanno incantato il cuore della Sicilia, sfilando in un elegante mix di raffinatezza e relax, che rende il Taormina Film Festival 2025 un vero spettacolo di glamour e stile. Questo evento, simbolo di cinema e charme, ha attirato nomi di spicco internazionali, culminando con la magica apparizione di Monica Bellucci. Monica Bellucci a Taormina: «Mai sentita una diva, la ...»

Il grande cinema e il glamour più sfavillante parlano italiano. Non a caso, si sono appena spenti i riflettori sull'ultima edizione di uno degli eventi più attesi e celebrati dell'industria cinematografica nostrana. Caapce di attirare star internazionali e nomi di alto profilo. Al Taormina Film Festival 2025 Monica Bellucci ha chiuso in bellezza un appuntamento diventato ormai imperdibile. Monica Bellucci a Taormina: «Mai sentita una diva, la priorità ora sono le mie figlie» X Da Catherine Deneuve a Martin Scorsese, da Helen Hunt a Dave Franco, negli ultimi giorni la suggestiva città siciliana ha visto sfilare registi e attori di fama mondiale.

