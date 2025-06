Stand Israele oscurati all’Air Show di Parigi Shlomo Toaff Rafael | Forse la Francia considera offensivo che possiamo difenderci

All'Air Show di Parigi, gli stand israeliani sono stati oscurati con pannelli neri, suscitando polemiche e sospetti. Tra le aziende coinvolte, Israel Aerospace Industries, Rafael ed Elbit presentavano avanzati sistemi di difesa, simbolo di un settore strategico. La decisione francese di oscurare le esposizioni solleva interrogativi: si tratta di un gesto politico o di una questione di sicurezza? Un episodio che evidenzia come le tensioni internazionali influenzino anche eventi di importanza globale.

Al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi oscurati con dei grossi pannelli neri gli stand espositivi delle aziende israeliane. Tra le aziende coinvolte ci sono Israel Aerospace Industries, Rafael ed Elbit che mostravano all’interno dello spazio allestito al Le Bourget di Parigi i loro sistemi di difesa. Secondo le autoritĂ francesi, che hanno disposto la misura nella notte prima dell’apertura del salone, le aziende non avrebbero rispettato l’accordo di non esporre armi offensive per via dell’attualitĂ del conflitto con l’Iran. Le aziende in questione negano ci sia stato un accordo preventivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it