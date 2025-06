In un gesto simbolico di speranza e solidarietà, la staffetta al bacio intorno all'Arena contro l'AIDS rievoca il leggendario abbraccio tra Fernando Aiuti e Rosaria Iardino del 1991. Un messaggio forte per sfatare pregiudizi e diffondere consapevolezza: con le terapie moderne, vivere con HIV è possibile, purché si segua il percorso della cura. La lotta contro l'AIDS continua, e ognuno di noi può fare la differenza.

È una staffetta, solo che al posto del testimone ci si passa un bacio. Come quello leggendario (nella foto) che l’immunologo Fernando Aiuti e l’attivista Rosaria Iardino si scambiarono nel 1991, per chiarire al mondo che non è così che si prende l’Hiv. Trentaquattro anni dopo, non tutti gli stigmi sull’Aids sono caduti, e l’evoluzione delle terapie che han trasformato il virus da letale a malattia cronica e silenziabile, a patto di seguire le cure, ha avuto l’effetto collaterale di far abbassare le difese: nel 2023 in Italia 2.500 nuove diagnosi, in aumento; la trasmissione è principalmente sessuale, metà dei contagiati sono uomini e donne etero; la fascia anagrafica più colpita, tra i 25 e i 39 anni, non era nata o era troppo giovane quando il virus era considerato una condanna a morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it