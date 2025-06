Stadio Partenio-Lombardi via ai lavori di adeguamento

Inizia una nuova era per lo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino, con lavori di adeguamento già in corso grazie all’intervento dell’impresa “Delfino Sport Srl”. Questi interventi sono fondamentali per garantire un ritorno in grande stile della squadra biancoverde in Serie B, offrendo ai tifosi un impianto all’altezza delle sfide più importanti. La passione locale si riaccende: è il momento di scrivere nuove pagine di storia calcistica.

Questa mattina sono partiti i lavori allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino, interventi necessari perché la squadra biancoverde di mister Biancolino possa disputare in casa il campionato di calcio di Serie B fin dalla prima giornata. Gli operai dell'impresa teramana "Delfino Sport Srl" sono al.

