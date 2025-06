Stadio Partenio-Lombardi cominciati i lavori di adeguamento

È un momento di grande entusiasmo per i tifosi dell’Avellino: questa mattina sono iniziati i lavori di adeguamento dello Stadio Partenio-Lombardi, un passo fondamentale per riportare la squadra a giocare tra le mura amiche. Il progetto, curato dal Comune di Avellino sotto la guida del sindaco Laura Nargi, rappresenta una svolta storica che trasformerà il cuore pulsante della città. E ora, ci prepariamo a vivere emozioni ancora più intense...

Tempo di lettura: < 1 minuto È ufficialmente partito questa mattina il cantiere allo stadio Partenio-Lombardi, un passo cruciale per permettere all' U.S. Avellino 1912 di tornare a disputare le gare interne in casa propria, sin dalla prima giornata del prossimo campionato di Serie B. L'intervento, atteso da tempo, rientra nel piano operativo messo a punto dal Comune di Avellino. A guidare le operazioni il sindaco Laura Nargi, in sinergia con gli uffici del settore Patrimonio, che hanno coordinato l'assegnazione dei lavori a imprese specializzate. Il nuovo manto erboso sarà curato dalla Delfino Sport Srl di Teramo, mentre le opere edili e la costruzione della nuova Sala VAR sono state affidate alla Eurogardenia Srl di Chiusano San Domenico.

