Stadio Maradona il Comune pronto a eliminare la pista di atletica se la Uefa lo richiederà per Euro 2032

Il futuro dello Stadio Maradona potrebbe cambiare radicalmente: il Comune di Napoli si prepara a rimuovere la pista di atletica, qualora la UEFA chiedesse di farlo per ospitare le gare degli Europei del 2032. Il sindaco Gaetano Manfredi ha rivelato in diretta a Radio Punto Nuovo che il dossier per l'organizzazione è pronto, lasciando intendere una possibile svolta che potrebbe ridefinire l'assetto dell'impianto sportivo e il suo ruolo nel panorama internazionale.

Il Comune di Napoli sarebbe pronto ad eliminare la pista d'atletica qualora la Uefa lo richiedesse per ospitare gare degli Europei di calcio del 2032 allo stadio Maradona. A spiegarlo ai microfoni di Radio Punto Nuovo è stato il sindaco Gaetano Manfredi. "Il dossier per Euro 2032 è pronto.

