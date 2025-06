Stadio criminale | audio e interviste inedite ripercorrono la storia delle curve milanesi tra omicidi mafie e neonazi

Un viaggio affascinante e inquietante attraverso le pieghe più oscure delle curve milanesi, tra omicidi, mafie e neonazismo. "Stadio Criminale" svela con audio esclusivi e interviste inedite la lunga storia di violenze, alleanze segrete e connivenze che hanno segnato un'intera generazione di tifosi e città. Un racconto che mette a nudo le radici profonde di un fenomeno criminale ancora oggi avvolto dal mistero. Scopriamo insieme questa complessa realtà, un vero e proprio romanzo nero fatto di sangue e potere.

Dal 29 ottobre 2022 al 4 settembre 2024. Da un omicidio all’altro. Da Vittorio Boiocchi ad Antonio Bellocco. Quasi tre anni di affari, sangue, connivenze, politica e infiltrazioni. È la storia criminale delle curve di Inter e Milan fissata oggi in migliaia di pagine di atti del processo Doppia Curva. Un romanzo oscuro che l’inchiesta giornalistica di Alberto Nerazzini, in onda ieri sera su La7 nella puntata di Cento minuti, ripercorre in modo informato, attraverso gli atti, i luoghi e soprattutto i protagonisti di questa storia con un dubbio o una domanda finale. Sarà veramente finita? Oppure l’ultimo atto è ancora da scrivere e la penna è in mano al gruppo degli Irriducibili? Loro sono gli ultimi reduci di un’epopea ultras nerazzurra forti dei legami con il neofascismo milanese e i gruppi neonazi europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it