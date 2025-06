Sta tornando il modello estetico unico Che si fa forte dei progressi della medicina per richiamare tutti al dovere anche sociale del peso sano Un’insofferenza alle imperfezioni altrui che va oltre la bilancia

Sta tornando il modello estetico unico, potenziato dai progressi della medicina, che richiama tutti al dovere sociale di un peso sano e all’accettazione delle imperfezioni. Un ritorno alla magrezza che, come evidenziato dall’inchiesta del quotidiano The Guardian e dal podcast Today in Focus, sembra risuonare come un campanello d’allarme. È il momento di riflettere su come questo ideale influenzi ancora le nostre vite e le nostre scelte quotidiane.

Il ritorno della magrezza. Un'inchiesta del quotidiano britannico The Guardian, proposta anche nel podcast Today in Focus, mi è sembrata suonare un gong. Come succede quando un titolo riesce a offrire una sintesi di qualcosa che era nell'aria ma in particelle diffuse, già presente ma ancora disperso. Body positivity: 10 libri da leggere per comprenderla meglio X Leggi anche › 10 libri per capire la Body Positivity E, invece, eccoci: vediamo che i corpi della moda, in passerella o nei servizi fotografici, stanno tornando alle proporzioni di qualche decennio fa; sentiamo il sovrapporsi di voci sulle piattaforme social che propongono routine e ricette fondate sul calcolo ossessivo delle calorie assunteconsumate giorno per giorno, quasi ora per ora; riconosciamo che i nuovi farmaci, passati rapidamente dalla cura del diabete al contrasto dell'obesità, hanno creato una scia che chiama più o meno tutti a mostrare un peso "sano".

