Sta per arrivare Wimbledon! Nei negozi Sky i prodotti ufficiali del torneo di tennis

Preparatevi a vivere l’emozione di Wimbledon con i nuovi prodotti ufficiali nei negozi Sky! Dal 30 giugno, esclusivamente su Sky e NOW, potrete scoprire una collezione unica che unisce eleganza, tradizione e passione per il tennis. Dai dettagli autentici agli accessori di stile, ogni articolo racchiude lo spirito di uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Non perdere l’occasione di portare a casa un pezzo di questa epica storia sportiva!

I negozi Sky ospitano una selezione di prodotti ufficiali Wimbledon: articoli autentici che raccontano l’eleganza, la tradizione e lo spirito del torneo che sarà possibile seguire in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal prossimo 30 giugno. Una collezione che unisce sport e stile, dedicata a chi vive il tennis dentro e fuori dal campo: Asciugamani ufficiali Wimbl. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sta per arrivare Wimbledon! Nei negozi Sky i prodotti ufficiali del torneo di tennis

