St operazione salvataggio Un incontro pubblico | per evitare 1.500 tagli

Un incontro pubblico di forte impatto si è svolto in sala consiliare, unendo lavoratori, sindacati e istituzioni per bloccare i 1500 tagli previsti a Brianza. La mobilitazione mira a chiedere a ST di riconsiderare il piano industriale, che minaccia migliaia di posti di lavoro. Alla luce del consenso unanime contro il progetto, si avvicina una svolta decisiva: l’unità di tutte le parti potrebbe fare la differenza nel futuro del colosso dei semiconduttori.

Lavoratori, sindacati e istituzioni attorno a un tavolo per chiedere a St di fare un passo indietro sul piano industriale "con esuberi, quasi 1500 in Brianza ". A convocare l'incontro pubblico in sala consiliare per fare il punto sulla vertenza che da mesi ha messo al centro della scena nazionale il colosso dei semiconduttori, il sindaco Simone Sironi. Ne è uscito ancora una volta il "no generale" al progetto tratteggiato dai manager per il sito di via Olivetti. "Abbiamo chiesto a tutti un impegno per fermare l'operazione di svuotamento dello stabilimento - dice Pietro Occhiuto, segretario della Fiom Cgil Brianza -.