Spring Run | Crippa e Gulinelli dominano Corriferrara eccelle tra le società

Vivi l’emozione della quindicesima edizione della Spring Run a Ferrara, un evento che unisce passione, sport e solidarietà. Crippa e Gulinelli si sono distinti come i più veloci, mentre Corriferrara ha dominato tra le società. Un appuntamento imperdibile che ogni anno coinvolge runners di ogni livello, sostenuto da istituzioni e volontari. Scopri come questa corsa continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità ferrarese e oltre…

Alla ‘Spring Run’ i più veloci sono stati Crippa e Gulinelli, Corriferrara primeggia tra le società. Nel tardo pomeriggio di sabato si è tenta la quindicesima edizione dell’appuntamento podistico organizzato dal Comando Operazioni Aerospaziali dell’AM, in collaborazione con ASD Reno Runner. L’appuntamento ha avuto il patrocinio del Comune di Ferrara, UISP Ferrara e CONI Emilia Romagna, con partner e associazioni di volontariato che supportano l’evento. L’evento nazionale ‘Spring Run’ si è tenuto nella Base Logistica del COA di via Wagner e nella vicina area aeroportuale, inserita nell’ambito di un più ampio "Open Day", con un programma variegato e adatto a tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spring Run: Crippa e Gulinelli dominano, Corriferrara eccelle tra le società

In questa notizia si parla di: spring - crippa - gulinelli - corriferrara

Spring Run: Crippa e Gulinelli dominano, Corriferrara eccelle tra le società.

Spring Run: Crippa e Gulinelli dominano, Corriferrara eccelle tra le società - Alla ‘Spring Run’ i più veloci sono stati Crippa e Gulinelli, Corriferrara primeggia tra le società. Da ilrestodelcarlino.it