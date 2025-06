Spray solari per raffreddare la Terra gli esperimenti ai limiti della scienza

Terra e mitigare gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. Tra queste innovazioni futuristiche, i spray solari rappresentano una frontiera affascinante e controversa, puntando a riflettere la luce solare nello spazio e a stabilizzare il clima globale. Ma quanto siamo vicini a trasformare questa visione in realtà ? È ora di scoprire se il futuro della nostra Terra si nasconde tra le nuvole della scienza e dell’immaginazione.

Ridurre le emissioni di CO? non basta più. Per contenere l’aumento delle temperature globali, la comunità scientifica sta studiando soluzioni alternative e che sembrano uscite da film di fantascienza. La geoingegneria climatica però non è un espediente narrativo da disaster movie. I ricercatori di tutto il mondo stanno già progettando e testando soluzioni per riflettere la luce della nostra stella verso lo Spazio per riuscire a raffreddare la Terra. Tra queste ci sono gli spray solari, anche se sarebbe più corretto parlare di aerosol rilasciati nell’atmosfera per aumentarne la riflettività . La manipolazione dell’ambiente che ci circonda è uno scenario che governi ed esperti stanno prendendo seriamente in considerazione per riuscire a evitare la fine o almeno mettere un freno alla crisi climatica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spray solari per raffreddare la Terra, gli esperimenti ai limiti della scienza

