Sportitalia - Milan previsto incontro fra Allegri Tare Furlani e Cardinale | verrà richiesto budget extra sul mercato

Sportitalia svela un incontro tra Allegri, Tare, Furlani e Cardinale, segnando un passo importante nel mercato del Milan. Mentre i dirigenti lavorano con attenzione e strategia, è previsto un budget extra per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club milanese si prepara ad accogliere una finestra di mercato ricca di opportunità , con obiettivi ambiziosi e nuovi stimoli. La sessione partirà ufficialmente il 1° luglio: restate sintonizzati per tutte le novità !

Il Milan sta pianificando passo dopo passo la sua prossima sessione di mercato, che comincerà ufficialmente dal 1° luglio. La prima finestra. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

