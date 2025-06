Sporting Club Montecatini sfida Tennis Altopiano Clusone e Tennis Club Schio nei playoff B1

Lo Sporting Club Montecatini si prepara a affrontare sfide emozionanti nei playoff di Serie B1, con il Tennis Altopiano Clusone e il Tennis Club Schio pronti a mettere alla prova le squadre femminile e maschile. Due avversari di altissimo livello provenienti da Bergamo e Vicenza, scelti nel sorteggio dopo la regular season. Superare queste sfide sarĂ fondamentale non solo per la promozione, ma anche per consolidare la passione e la determinazione del nostro club.

Saranno il Tennis Altopiano Clusone e il Tennis Club Schio gli avversari rispettivamente della squadra femminile e di quella maschile dello Sporting Club Montecatini nei playoff e nei playout di serie B1 nazionale. Due rivali difficilissimi, quelli delle province di Bergamo e Vicenza, abbinati nel sorteggio svoltosi al termine della regular season. Due contendenti di valore, che occorrerĂ superare per coltivare il sogno-promozione e soprattutto mantenere la categoria. Nell’ultimo turno della stagione regolare del campionato di serie B1 nazionale, le montecatinesi, capitanate da Giulia Ferrari, si sono imposte con il punteggio di 3-1 sulle tenniste del Tennis Club Baratoff Pesaro sui campi dello Sporting Club: morale, terzo posto in classifica e playoff centrati con pieno merito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sporting Club Montecatini sfida Tennis Altopiano Clusone e Tennis Club Schio nei playoff B1

In questa notizia si parla di: club - tennis - sporting - montecatini

Successo per il torneo 'Città di Prato': celebrazione dei 50 anni del Tennis Club Prato - Il torneo "Città di Prato" celebra con successo i 50 anni del Tennis Club Prato. Questa edizione si chiude con un bilancio entusiasta, grazie a un’organizzazione impeccabile e a performance straordinarie, con i vincitori Sesko e Thamm che hanno brillato sul campo.

DOMENICA DI GRANDE TENNIS ALLA TORRETTA! I ragazzi della Serie C, capitanati da Alessio, vi aspettano per una giornata da veri tifosi! Match di andata contro il Tennis Avellino Domenica 16 giugno La Torretta Lawn Tennis Club – Monteca Vai su Facebook

Sporting Club Montecatini sfida Tennis Altopiano Clusone e Tennis Club Schio nei playoff B1; Quarta giornata di Serie B: i risultati delle toscane; Qui Sporting Club. Presentate le squadre.

Sporting Club Montecatini sfida Tennis Altopiano Clusone e Tennis Club Schio nei playoff B1 - Le squadre femminile e maschile dello Sporting Club Montecatini affrontano avversari difficili nei playoff e playout di serie B1. msn.com scrive