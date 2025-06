Sport in tv oggi lunedì 16 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Un nuovo lunedì si apre con un carico di adrenalina e passione: dagli Europei di scherma alle emozioni dei Mondiali di judo, la settimana sportiva promette momenti imperdibili. Scopri gli orari, il programma e dove seguire in streaming questi eventi di punta, pronti a regalarci spettacolo fino alla fine. Non resta che prepararsi, perché lo sport in TV oggi ci riserva sorprese e sudore, e il meglio deve ancora arrivare!

Un nuovo lunedì, anche un po’ più ampio del solito, si avvia a dare il via a una settimana sportiva che vivrà di parecchie cose: siamo già alla metà di un giugno ricchissimo di eventi. Andiamo a scoprirli di seguito. Innanzitutto i due eventi del giorno, fuor di ogni dubbio: gli Europei di scherma, che quest’oggi di speranze italiane ne vedranno molte, e i Mondiali di judo. Mattina e pomeriggio, sempre nel solco di emozioni che soprattutto a Genova avranno una particolare fetta d’Italia (basta, del resto, tenere d’occhio Tommaso Marini e Giulia Rizzi sopra tutti). Tempo anche per il ciclismo, con il Giro Next Gen da una parte e il Giro di Svizzera dall’altra, ma anche con il solito tanto tennis: a Halle Sinner e Sonego insieme in doppio, Darderi all’ostacolo Tsitsipas e, al Queen’s di Londra, Arnaldi all’assalto di Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 16 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

