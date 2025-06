Spodestare Khamenei resta difficile

Affrontare il dominio di Khamenei rimane un'impresa ardua, come sottolineato dalla docente e esperta di geopolitica Michela Mercuri. L'attacco destabilizza non solo la regione, ma anche la complessa rete diplomatica creata negli ultimi anni, con ricadute sulle strategie internazionali, tra cui quella di Trump. Tuttavia, un vero cambio di regime a Teheran può avvenire solo dall’interno. In questo scenario, la Libia diventa un altro fronte su cui la Russia espande la sua influenza. Continua a leggere.

Iran, Khamenei resta al sicuro nel bunker. La Guida Suprema si prepara a parlare al Paese - Khamenei aveva avvertito l’amico e alleato che gli israeliani erano sulle sue tracce, che l’avrebbero preso, esortandolo a trasferirsi in Iran dopo il sabotaggio dei pagers e dei walkie talkie. Si legge su repubblica.it

Iran: Khamenei,situazione difficile - La Guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, ha detto oggi che il Paese si trova in 'una situazione sediziosa, difficile e dura'. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it