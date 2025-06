Spiega sui social con ironia e semplicità le leggi della fisica | a Cesenatico il prof Vincenzo Schettini

Preparati a scoprire le leggi della fisica con un sorriso! A Cesena, il prof Vincenzo Schettini, il docente che tutti avrebbero desiderato, svelerà i misteri dell’universo in modo divertente e semplice. Il 19 giugno alle 21, all'inaugurazione di Ribalta Marea nel teatro all'aperto di Cesenatico, ci dimostrerà come le leggi della fisica si mettano in... una chiara e spassosa danza di curiosità e scoperta! Non mancare!

Inaugura la stagione di Ribalta Marea, la rassegna culturale di eventi al teatro all'Aperto di Cesenatico. Il 19 giungo alle 21 salirà sul palco Vincenzo Schettini, il prof che tutti avrebbero voluto avere. Porterà quel ricettacolo di curiosità che mostra come le leggi della fisica si mettano in.

