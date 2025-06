Spiaggia sporca e parco giochi pericoloso | una domenica da dimenticare

pulizia e sicurezza, questa giornata ha lasciato molto a desiderare. I visitatori si sono ritrovati immersi in un ambiente trasandato, privo di adeguati servizi e con strutture pericolanti. √ą urgente che le autorit√† intervenano per ripristinare decoro e tutela, affinch√© tutti possano godere di momenti di relax senza rischi e fastidi. Almeno in fatto di cura del territorio, √® il momento di agire concretamente.

CAMPO DI MARE - Ammassi di rifiuti, nessun cestino. Sporcizia ovunque e parco giochi pieno di pericoli. Una domenica da dimenticare quella di ¬†ieri, 15 giugno,¬†per i frequentatori della spiaggia libera di Campo Di Mare, marina di competenza del comune di San Pietro Vernotico. Almeno in fatto di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ¬© Brindisireport.it - Spiaggia sporca e parco giochi pericoloso: una domenica da dimenticare

