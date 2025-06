Spiaggia solidale | al via ad Agropoli il servizio fino al 31 agosto

Da questa mattina, Agropoli apre le sue porte alla solidarietà con la “Spiaggia solidale”, un servizio dedicato a persone con disabilità e minori svantaggiati. Promossa da anni, questa iniziativa si svolge vicino al lido "Il...", offrendo un'oasi di inclusione e divertimento fino al 31 agosto. Un gesto di empatia che trasforma la spiaggia in un luogo di accoglienza e speranza per tutti.

Al via da stamattina ad Agropoli, il servizio della "Spiaggia solidale" che si rivolge a persone con disabilità ed associazionienti del terzo settore per disabili e per minori svantaggiati. E' stata attivata, come avviene ormai da diversi anni, nelle adiacenze della concessione del lido "Il.

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa “Spiaggia solidale” ad Agropoli che sarà attivata presso il lido “Il Raggio verde” (lungomare San Marco) dal 16 giugno al 31 agosto Vai su Facebook

