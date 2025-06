Spiaggetta della morte invasa di turisti nonostante il divieto di balneazione

Nonostante il divieto di balneazione e gli appelli alla prudenza, la spiaggetta della morte di Campo San Martino si è trasformata in un crocevia di visitatori impazienti di vivere un momento di relax sotto il sole. La presenza massiccia di turisti "mordi e fuggi" dimostra quanto ancora sia forte il desiderio di evasione, anche a rischio della propria sicurezza. Ma a quale prezzo per l’ambiente e la salute pubblica?

Nonostante l'appello alla prudenza lanciato nei giorni scorsi dal consigliere regionale Luciano Sandonà, anche ieri 15 giugno, complice la splendida giornata di sole, la "spiaggetta della morte" di Campo San Martino è stata invasa da decine di turisti "mordi e fuggi", desiderosi di prendersi la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Spiaggetta della morte" invasa di turisti nonostante il divieto di balneazione

In questa notizia si parla di: spiaggetta - morte - invasa - turisti

