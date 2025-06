Spezia Calcio | conferma di D' Angelo e ambizioni di Serie A

Dopo la delusione del primo giugno, i tifosi dello Spezia sono già proiettati verso il futuro con rinnovato entusiasmo. La conferma di D’Angelo come allenatore rappresenta un segnale forte di continuità e ambizione, rafforzando le speranze di una promozione diretta o almeno dei play-off. Gabriele Vegnuti esprime il sentimento generale: “Sono ottimista per il futuro e felice della conferma di D’Angelo perché attesta una progettualità solida e una voglia di crescere ancora.”

