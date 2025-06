Spese per la difesa è tempo che l’Europa scelga il suo futuro Scrive Pietro Serino

Il prossimo Vertice dei leader europei a L’Aja segnerà un passo cruciale nel definire il futuro della nostra difesa collettiva. La proposta di aumentare la spesa militare al 3,5% del PIL entro una decina di anni rappresenta un cambiamento significativo, che potrà rafforzare la sicurezza europea e influenzare gli equilibri internazionali. È il momento di riflettere su questa svolta strategica e sulle sue implicazioni per il nostro domani.

Tra pochi giorni avrà luogo a L'Aja il Vertice dei capi di Stato e di governo dell'Alleanza Atlantica e, molto presumibilmente, verrà deciso di assumere l'impegno a portare al 3,5% del Pil la spesa militare propriamente detta nell'arco di sette, dieci anni. A valori 2024, significa portare la spesa militare a 76 miliardi e 700 milioni di euro annui, dagli attuali circa 34 miliardi e 400 milioni, cioè l'1,57% del Pil dichiarato ad inizio 2025, prima che la "notte dei miracoli" portasse magicamente la spesa per la Difesa al fatidico 2%. Tradotto in pratica, significa che per i prossimi 10 anni bisognerà aggiungere, ogni anno, non meno di 4 miliardi di euro incrementali al bilancio della Difesa, cifra destinata a crescere per adeguarsi all'incremento del Pil stesso.