Spesa ancora più cara così le rilevazione territoriale dei prezzi al consumo a Messina per il mese di maggio

A Messina, la spesa ancora più cara nel mese di maggio 2025: secondo le recenti rilevazioni dei prezzi al consumo, l’indice complessivo ha registrato un aumento tendenziale dell’1,7% e un leggero calo congiunturale dello -0,1%. Questi dati evidenziano come il costo della vita continui a evolversi, influenzando il budget delle famiglie messinesi. Ma quali sono le cause di questa dinamica e come affrontare queste sfide? Scopriamolo insieme.

Nel mese di maggio 2025, a seguito della rilevazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), effettuata dall'ufficio Statistica del Comune di Messina, l'indice complessivo della città ha registrato un incremento tendenziale dell'1,7% e un decremento congiunturale del -0,1%.

