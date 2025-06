Spaun dopo la tempesta Chi è il vincitore degli US Open di golf

Ma la sua determinazione e il coraggio dimostrato hanno scritto una pagina indimenticabile nella storia del golf. Tra lampi, pioggia e tensione, Spaun ha trionfato con un colpo da leggenda, lasciando il pubblico senza fiato e riscrivendo le regole del successo. Un'impresa che resterà impressa nel cuore di tutti gli appassionati per le generazioni a venire.

Lampi pioggia e tensione che spezza i nervi, è stato un torneo che entra di diritto nella storia del golf. La 125ª edizione dello U.S. Open si chiude a Oakmont con il putt più lungo mai visto sulla diciotto per vincere un major, diciannove metri di traiettoria dalle mani di J.J. Spaun che entra nel mito proprio dove la gloria la si conquista solo con grandi imprese. Spaun non è il nome che si attendeva sul trofeo, nessuno lo dava tra i favoriti, nessuno lo raccontava tra le firme da copertina ma stanotte ha messo la palla in green col driver alla diciassette e ha chiuso un round che sembrava affondare dopo cinque bogey nelle prime sei buche e ha piazzato il colpo della vita alla diciotto leggendo la pendenza come un rabdomante che ha lasciando la folla col fiato sospeso per tre infiniti secondi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it