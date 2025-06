Spari in un bar di Salerno durante la rapina il gestore mette in fuga l' uomo armato con una scopa | il video

Un'inaspettata scena di coraggio e ingegno ha catturato l'attenzione di tutti a Salerno: durante una rapina in un bar, il gestore ha affrontato l'aggressore armato con una semplice scopa, mettendolo in fuga e trasformando un momento di paura in un esempio di determinazione. Il video, ormai virale, dimostra che anche nelle situazioni più estreme, il coraggio può fare la differenza.

Spari contro il gestore di un bar a Salerno, ma il commerciante mette in fuga il malvivente scacciandolo con una scopa. Il video è virale.

Salerno, gestore di bar-coraggio: si oppone alla rapina e il bandito gli spara, salvo - La telecamera a circuito interno ha ripreso tutto, anche gli spari che hanno causato danni ma non hanno ferito Emanuele Avagliano, uno dei titolari assieme al cugino Daniele Flores, del bar In Piazza. Scrive ilmattino.it