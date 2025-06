Spari a Giugliano dopo lite in strada arrestato 61enne per tentato omicidio

Una notte di tensione a Giugliano, dove un violento diverbio si è trasformato in un tentato omicidio. L’uomo di 61 anni è stato arrestato dopo aver sparato quattro colpi di pistola durante una lite in strada, dimostrando come la violenza possa scatenarsi in un attimo e mettere a rischio le vite di innocenti. La notizia scuote la comunità: ecco i dettagli di un episodio che ha sconvolto la tranquillità cittadina.

È stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma clandestina l’uomo che nella serata di venerdì 13 giugno, sparò 4 colpi di pistola al culmine di una lite strada a Giugliano. Il fermo è avvento nella giornata di sabato 14 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Spari a Giugliano dopo lite in strada, arrestato 61enne per tentato omicidio

