Sparatoria in Usa | tre morti pure un bambino di 8 mesi

Una drammatica sparatoria durante un festival cittadino negli Stati Uniti ha lasciato tre vittime, tra cui un bambino di appena 8 mesi, evidenziando ancora una volta il grave problema della diffusione incontrollata delle armi. La violenza si accende in momenti di festa, sconvolgendo comunità e generando un acceso dibattito sulla sicurezza pubblica negli USA. La speranza è che episodi come questo possano sensibilizzare verso soluzioni concrete e durature.

Degenerata nell'uso di armi da fuoco una lite ad un festival cittadino frequentato da numerose famiglie L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sparatoria in Usa: tre morti, pure un bambino di 8 mesi

