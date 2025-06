Spara in testa alla moglie ricoverata e poi si ammazza | omicidio-suicidio ad Angera

Una tragedia sconvolge Angera, Varese, lasciando sgomenta una piccola comunità. Un uomo entra in ospedale armato e, con un gesto drammatico, spara alla moglie e si toglie la vita, lasciando dietro di sé un velo di mistero e dolore. Una vicenda che solleva domande su motivazioni e prevenzione, mentre le autorità indagano per fare luce su questo dramma familiare.

Varese, 16 giugno 2025 – È entrato in ospedale ad Angera (Varese) con una pistola nascosta addosso e ha sparato all’anziana moglie che era ricoverata da tempo nella struttura, uccidendola con un colpo alla testa. Quindi ha rivolto l’arma verso se stesso facendo fuoco e ammazzandosi. Non risultano coinvolte altre persone coinvolte. Il personale sanitario e gli altri pazienti presenti negli altri reparti non si sarebbero accorti di nulla. Circostanze comunque al vaglio degli investigatori. La ricostruzione. Tutto è avvenuto intorno alle 12 di lunedì nella piccola struttura sanitaria sul lago Maggiore dove, a tragedia scoperta, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Gallarate e del reparto di Varese coordinati dalla Procura del capoluogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spara in testa alla moglie ricoverata e poi si ammazza: omicidio-suicidio ad Angera

In questa notizia si parla di: testa - ricoverata - angera - spara

Batte la testa e rimane a terra in stato confusionale: ciclista ricoverata a Cattinara - Una giovane ciclista è stata ricoverata in Rianimazione all'ospedale di Cattinara, dopo aver battuto la testa e trovato in stato confusionale accanto alla sua bicicletta.

Spara alla moglie ricoverata e poi si ammazza: omicidio-suicidio ad Angera; Angera, marito spara alla testa alla moglie 80enne ricoverata in ospedale e poi si toglie la vita con la stessa arma; Omicidio suicidio all’ospedale di Angera, uomo spara alla testa di una paziente e poi si uccide.

Spara alla moglie ricoverata e poi si ammazza: omicidio-suicidio ad Angera - Varese, 16 giugno 2025 – È entrato in ospedale ad Angera (Varese) con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie, 70 anni che era ricoverata da tempo nella struttura, uccidendola con un ... Come scrive msn.com

Angera, marito spara alla testa alla moglie 80enne ricoverata in ospedale e poi si toglie la vita con la stessa arma - È successo nella tarda mattinata di lunedì all’ospedale Carlo Ondoli di Angera, struttura sanitaria nella città che si affaccia sul lago Maggiore ... Riporta milano.corriere.it