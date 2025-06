Spara alla moglie ricoverata e poi si ammazza | omicidio-suicidio ad Angera

Una tragedia sconvolgente ad Angera, nel Varese, dove un tragico gesto ha visto un marito entrare in ospedale e uccidere la moglie prima di togliersi la vita. Un dramma che ha scosso l’intera comunità e che ora è al centro delle indagini condotte dalle forze dell’ordine. Resteremo aggiornati su questa drammatica vicenda, mentre emergono dettagli inquietanti sulla vicenda.

Varese, 16 giugno 2025 – È entrato in ospedale ad Angera (Varese) con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie, che era ricoverata nella struttura, uccidendola. Quindi ha rivolto l’arma verso se stesso facendo fuoco e ammazzandosi. Tutto è avvenuto intorno alle 12 di oggi e ha coinvolto una coppia di anziani. Sul posto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Gallarate e del reparto di Varese coordinati dalla Procura. Le cause dell'omicidio-suicidio sono al vaglio. Potrebbe non trattarsi di una storia di crudeltà e maltrattamenti ma di disperazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spara alla moglie ricoverata e poi si ammazza: omicidio-suicidio ad Angera

