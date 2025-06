Spagna-Italia in palio il primo posto del Gruppo A | il pronostico

Spagna e Italia si sfidano nell'ultimo turno del gruppo A, con il primo posto in palio e un pronostico aperto. Entrambe le nazionali hanno già conquistato la qualificazione, lasciando spazio al turnover e alle sperimentazioni di Nunziata. Chi avrà la meglio in questa partita che promette emozioni fino all’ultimo istante? Scopriamo insieme quale delle due squadre si aggiudicherà il primato e i favori del pubblico!

Nell'ultimo turno della fase a qualificazione si affrontano due squadre che si sono giĂ garantite il passaggio: largo al turnover per Nunziata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spagna-Italia, in palio il primo posto del Gruppo A: il pronostico

L’Italia U21 vola ai quarti di finale dell’Europeo: altro 1-0 per gli azzurrini dopo quello alla Romania, Casadei stende la Slovacchia e regala l’aggancio la Spagna avversaria all’ultima giornata, in palio il primo posto ? Vai su Facebook

Spagna-Italia U.21, orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming - L'Italia U21, dopo la qualificazione aritmetica ai quarti dell'Europeo di categoria, sfida la Spagna: in palio c'è il primo posto ma gli azzurrini sono obbligati a vincere ... Riporta sport.virgilio.it