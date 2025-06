Spaccio immigrazione irregolare e furto di energia elettrica | 2 arresti e 7 persone denunciate in Aurora

Un'operazione senza precedenti ha scosso il cuore del quartiere Aurora, dove controlli intensivi hanno portato a due arresti e sette denunce. In un blitz che ha coinvolto 28 appartamenti in via Bra 10, sono emerse attività illecite come spaccio di stupefacenti, immigrazione irregolare e furto di energia elettrica. Questa serie di interventi dimostra come la città non smetta mai di essere vigile e determinata a garantire sicurezza e legalità per tutti.

