Spacciatore 18enne bloccato in zona Policlinico sequestrate dosi di cocaina

In un’azione tempestiva e decisa, i Carabinieri di Modena hanno intercettato un giovane spacciatore tunisino di appena 18 anni, sequestrando 13 dosi di cocaina e bloccandolo in zona Policlinico. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di droga e nella tutela della sicurezza urbana. Questo episodio dimostra come la prevenzione possa fare la differenza nel preservare il nostro territorio da ogni forma di illegalità.

Nel pomeriggio di domenica i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un tunisino diciottenne, sorpreso nel possesso di 13 dosi di cocaina. I militari, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno notato un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Spacciatore 18enne bloccato in zona Policlinico, sequestrate dosi di cocaina

In questa notizia si parla di: dosi - cocaina - spacciatore - 18enne

Firenze, nasconde 45 dosi di cocaina negli slip alla stazione: 18enne arrestato dalla Polizia - A Firenze, la polizia ha arrestato un 18enne senegalese sorpreso con 45 dosi di cocaina nascoste negli slip.

Nel Bolognese, tre giovani fuggono a un controllo dei #carabinieri e si schiantano contro l’auto di una coppia. Muore il marito, ferita la moglie. Il conducente, di origini straniere, arrestato per omicidio stradale. Nel suo veicolo trovata cocaina. #Tg1 Leonardo Ze Vai su Facebook

Spacciatore 18enne bloccato in zona Policlinico, sequestrate dosi di cocaina; Più di un chilo di coca: arrestato pusher 18enne grazie alle segnalazioni dei residenti; In piazza in piena notte con 60 dosi di cocaina nel borsello, denunciato 18enne.

Crema, droga in casa: arrestato il 18enne spacciatore - martedì sera perché sorpreso a vendere alcune dosi di cocaina a un ragazzo di 23 anni. Scrive ilgiorno.it

In auto 28 dosi di cocaina. Arrestato pusher - A Cologno Monzese, carabinieri arrestano 18enne albanese per detenzione di droga ai fini di spaccio. Segnala ilgiorno.it