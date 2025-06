Spaccia fuori dall' asilo nido con un coltello in tasca poi mente sulle generalità | arrestato un 34enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato vicino a un asilo nido nel quartiere Vanchiglia, dove si aggirava con fare sospetto e un coltello in tasca. Dopo aver mentito sulle sue generalità e tentato di eludere i controlli della polizia, la sua presenza ha sollevato sospetti di attività di spaccio. La vicenda mette in risalto l'importanza della vigilanza urbana e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Si aggirava con fare sospetto, facendo presumere attività di spaccio, vicino ad un asilo nido nel cuore del quartiere Vanchiglia. Segnalato alla polizia, prima ha cercato di allontanarsi senza destare sospetti, poi, in fase di accertamenti da parte degli agenti, ha provato ad eludere i controlli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Spaccia fuori dall'asilo nido con un coltello in tasca, poi mente sulle generalità: arrestato un 34enne

In questa notizia si parla di: asilo - nido - spaccia - fuori

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Borsellino” - Baronissi si prepara a un importante passo per l'istruzione infantile: la sindaca Anna Petta ha annunciato l'inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Paolo Borsellino.

ASILI NIDO, VALDITARA: «STANZIATI 578 MILIONI» Il ministro dell'Istruzione e del Merito: «Continua l’impegno per colmare i divari sociali. Vogliamo garantire a ogni bambino un’istruzione di qualità». Vai su Facebook

Melito, bambini scappano dall'asilo nido. La protesta delle mamme: «Dovete tenere i cancelli chiusi»; Il crack dilaga nei quartieri della città: Montanara nuova meta di spaccio e consumo; Nidi, nessun bimbo resterà fuori a Pesaro: il risiko degli asili azzera le liste. Ecco la prima graduatoria.

Napoli, più asili nido comunali: ma restano fuori 1300 bimbi - Visto da fuori si potrebbe pensare a una flessione dovuta al calo demografico, ma non è così: negli asili nido non sono stati ammessi ben 1. ilmattino.it scrive

Asili nido e liste d’attesa, è polemica: "Tanti bimbi fuori, basta promesse" - Sul fronte asili nido poi, Venturi sostiene che "ben 170 famiglie sono in lista di attesa, mentre l’assessore Guarnieri si dice convinta che il problema sarà risolto col nuovo polo dell ... Da lanazione.it