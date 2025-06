Soweto e Gaza | l’ombra lunga dell’apartheid

Soweto e Gaza sono simboli ancora vividi delle ferite profonde lasciate dall'apartheid e dai conflitti, portando con sé l'ombra lunga di ingiustizie storiche. Anche quest'anno, il 16 giugno in Sudafrica si celebra lo Youth Day, un'occasione per onorare il coraggio dei giovani e riflettere sul loro ruolo nel costruire un futuro di speranza. Questa data ricorda il sacrificio degli studenti di Soweto del 1976, un momento di resistenza che ispira ancora oggi...

Anche questo 16 Giugno in Sudafrica si festeggia lo Youth Day, una ricorrenza volta a celebrare l’importanza dei giovani nel Paese e l’impegno per la loro istruzione e crescita. La scelta della data coincide con quella deal massacro di studenti avvenuto a Soweto nel 1976, durante le manifestazioni contro l’imposizione dell’afrikaans come lingua primaria ed obbligatoria nelle scuole del Paese, un linguaggio minoritario e appartenente alla minoranza bianca della nazione; la polizia aprì il fuoco sugli studenti causando tra le 170 e le 700 vittime. Tra queste il 12enne Hector Pieterson, il cui corpo senza vita venne immortalato dal fotografo Sam Nzima, in una fotografia destinata a scuotere il Sudafrica e il resto del mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com