Sovraffollamento carceri Rita Bernardini | Garante su indulto? Io in sciopero della fame lui che fa…?

Il sovraffollamento nelle carceri italiane rappresenta una crisi che si trascina da troppo tempo, mettendo a rischio i diritti fondamentali di tante persone. La proposta di legge di Giachetti sulla liberazione anticipata speciale potrebbe essere una soluzione, ma l’attenzione generale resta insufficiente. Il Garante Stefano Anastasia avverte: il problema è serio e richiede interventi immediati. La questione non può più essere ignorata; è arrivato il momento di agire concretamente.

Un problema serio che va avanti da troppo tempo, c’è una proposta di legge di Giachetti sulla liberazione anticipata speciale Un caso serio di cui si parla poco e nulla, anche se i problemi all’interno delle carceri sono tanti e troppi da risolvere. E il tempo scorre e pochi fanno realmente qualcosa, anche se c’è la necessità d’intervenire in fretta. Il Garante dei diritti dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia avvisa che la questione è serie a delicata e “ basterebbe un provvedimento di indulto ” per cancellare in poco tempo la delicatissima questione del sovraffollamento delle carceri. Sovraffollamento carceri, Rita Bernardini: “Garante su indulto? Io in sciopero della fame, lui che fa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sovraffollamento carceri, Rita Bernardini: “Garante su indulto? Io in sciopero della fame, lui che fa…?”

In questa notizia si parla di: carceri - garante - sovraffollamento - rita

Garante dei detenuti, numeri e proposte per le carceri di Salerno - Il garante dei detenuti di Salerno presenta la relazione 2024, evidenziando un aumento di 2.000 detenuti in Campania e condizioni carcerarie oltre i limiti: stanze con 6 ospiti contro i 4 previsti.

Tre suicidi in due giorni: nelle carceri ora è strage di Damiano Aliprandi Il Dubbio, 13 giugno 2025 Sono 37 i detenuti che si sono tolti la vita da inizio anno. Il tasso di sovraffollamento è oltre il 134%. A rischio soprattutto malati psichiatrici e tossicodipendenti. T Vai su Facebook

Sovraffollamento e disagio psichico: la fotografia impietosa del Garante; Sovraffollamento nelle carceri: è ancora emergenza (10.04.2025); Garante dei detenuti, mozione bocciata. Repentino ripensamento degno del miglior Trump.

Report, Italia terza in Europa per sovraffollamento carceri - Dopo Cipro e Francia, l'Italia è il terzo Paese nella classifica del sovraffollamento secondo il Report Eurostar per il 2023, grazie soprattutto all'insufficienza delle strutture. Lo riporta ansa.it

Carceri, basta con il sovraffollamento - Il sovraffollamento delle carceri ha raggiunto livelli intollerabili. Da repubblica.it