Sotto il diluvio arriva in piazza Ferretto la marcia per Alberto Trentini

Sotto il pioggia battente, piazza Ferretto si anima con la forza di una solidarietà senza confini: today, a Venezia, si è svolta una marcia che unisce cuori e voci per Alberto Trentini, il cooperante veneziano ingiustamente detenuto in Venezuela. Partita da San Pietro di Castello, questa marcia rappresenta un gesto di vicinanza e speranza, dimostrando che l’umanità può superare ogni ostacolo. La lotta per la libertà di Alberto continua con passione e determinazione.

Si è tenuta oggi pomeriggio la marcia solidale da Venezia a Mestre per Alberto Trentini, il cooperante veneziano arrestato in Venezuela lo scorso 15 novembre e da allora detenuto in isolamento nel carcere El Rodeo I. Una marcia partita da San Pietro di Castello a Venezia, con ritrovo, per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Sotto il diluvio arriva in piazza Ferretto la marcia per Alberto Trentini

In questa notizia si parla di: marcia - alberto - trentini - sotto

Lorente Saleh, premio Sakharov venezuelano, per Alberto Trentini Il premio Sakharov per la libertà di pensiero Lorent Saleh, oppositore del governo... Vai su Facebook

Sotto il diluvio arriva in piazza Ferretto la marcia per Alberto Trentini; A Venezia un corteo per Alberto Trentini: «L’immobilismo è complicità»; Un corteo da Venezia a Mestre per chiedere la liberazione di Alberto Trentini.

Sotto il diluvio arriva in piazza Ferretto la marcia per Alberto Trentini - Accolti dalla presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano, e da una pioggia scrosciante: «Massima solidarietà all ... Lo riporta veneziatoday.it

Alberto Trentini, l'appello della mamma ai giornalisti: «Non stancatevi di parlare di lui» - Il cooperante veneziano è rinchiuso in un carcere del Venezuela da 7 mesi, la madre Armanda Colusso si è rivolta all'Ordine Nazionale. Da corrieredelveneto.corriere.it