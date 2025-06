Sostituzione DSGA per breve periodo | l’incarico non può eccedere i 3 mesi consecutivi

La sostituzione temporanea del DSGA rappresenta una sfida gestionale, soprattutto quando si tratta di periodi brevi. Secondo l'art. 57 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, l’incarico di sostituzione non può superare i tre mesi consecutivi, garantendo continuità e efficienza. Questa normativa, riepilogata dall'Aran nel suo orientamento del 12 giugno, offre un quadro chiaro per affrontare le esigenze di supplenza, assicurando che le scuole operino senza interruzioni.

L'Aran con orientamento del 12 giugno riepiloga la normativa relativa allo sostituzione del titolare dell’incarico di DSGA per un breve periodo. L’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, al comma 1, prevede una forma di sostituzione che si può definire “breve” del titolare di incarico di DSGA nel caso in cui lo stesso si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

