Sostituzione della filovia in strada Canaletto disagi in vista insieme al cantiere

La sostituzione della filovia in strada Canaletto sta per trasformare radicalmente il traffico, portando con sé inevitabili disagi. Con l’avvio dei lavori al sottopasso ferroviario pedonale e il proseguimento del “Progetto Periferie” di ri-generazione e innovazione, Modena si appresta a un nuovo capitolo di sviluppo urbano. Nonostante le sfide temporanee, questa ristrutturazione promette benefici duraturi, creando un tessuto cittadino più moderno e funzionale. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio questa fase di cambiamento.

Dopo l’avvio dei lavori al sottopasso ferroviario pedonale che collega la Stazione ferroviaria centrale di Modena con il parcheggio a nord della fascia ferroviaria, parte così anche l’ultimo cantiere del “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”, il bando nazionale che, nel 2018, alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sostituzione della filovia in strada Canaletto, disagi in vista insieme al cantiere

