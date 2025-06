Sostegno graduatorie GaE 2025 26 | domanda dal 16 giugno al 2 luglio per riserve e scioglimento

Se sei un insegnante interessato alle Graduatorie GaE 2025/26, ora è il momento di prepararsi! Con il DM n. 12/2025, il Ministero ha definito le procedure per l’inclusione, lo scioglimento della riserva e la dichiarazione dei titoli di riserva. La domanda potrà essere inviata dal 16 giugno al 2 luglio, offrendo un'opportunità unica di consolidare il proprio ruolo nel sistema scolastico. Non perdere questa occasione: scopri come presentare la tua istanza e assicurarti un posto nei prossimi anni scolastici.

Con il DM n. 122025, il Ministero ha stabilito le tempistiche e le modalità per l’inclusione a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento, lo scioglimento della riserva, la dichiarazione dei titoli di riserva e l’inserimento negli elenchi del sostegno e dei metodi didattici differenziati. Le istanze potranno essere presentate dal 16 giugno al 2 luglio . Sostegno, graduatorie GaE 202526: domanda dal 16 giugno al 2 luglio per riserve e scioglimento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: sostegno - graduatorie - giugno - luglio

Accesso triennalisti ai percorsi di sostegno: numero chiuso e graduatorie - L'accesso ai percorsi di sostegno per i docenti triennalisti sarà regolato da un numero chiuso, come stabilito dal DM 75/2025.

Dal 16 giugno fino al 3 luglio si potrà sciogliere la riserva per titolo conseguito entro il 30 giugno per chi vuole inserirsi negli elenchi aggiuntivi... Vai su Facebook

Graduatorie GaE 2025/26: inclusione elenchi sostegno, scioglimento riserva, riserva dei posti per disabilità. Domanda dal 16 giugno al 2 luglio. AVVISO Ministero; Gps I fascia, scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio: ecco come fare domanda – PDF; Aggiornamento GaE 2025 ed elenchi aggiuntivi sostegno: domande dal 16 giugno al 2 luglio [AVVISO].

GaE, scioglimento riserva e iscrizione elenchi aggiuntivi sostegno: domande dal 16 giugno al 2 luglio – PDF - Oggi, 16 giugno, è stato pubblicato un avviso del Ministero, il n. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Aperte le domande per scioglimento riserva, inserimento titoli e elenchi aggiuntivi GAE 2025: c’è tempo fino al 2 Luglio - Il Ministero dell'istruzione ha comunicato l'apertura delle funzioni per presentare le domande di scioglimento della riserva, inserimento titoli e iscrizione negli elenchi aggiuntivi GAE 2025. Da ticonsiglio.com