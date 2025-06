Sospetta intossicazione alimentare per i giocatori della Salernitana di rientro da Genova

Nella notte a Salerno, un imprevisto ha scosso i membri dello staff e i giocatori della Salernitana al ritorno da Genova. Circa quindici persone sono state soccorse dalle ambulanze all'aeroporto di Pontecagnano, sospettate di aver subito un'intossicazione alimentare. La squadra, reduce da una vittoria importante, si trova ora ad affrontare questa inaspettata emergenza. La situazione è sotto controllo, ma la vicenda lascia qualche interrogativo sulla sicurezza alimentare.

Diverse ambulanze sono intervenute, la notte appena trascorsa all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano per soccorrere circa quindici tra membri dello staff e giocatori della Salernitana, colpiti da una sospetta intossicazione alimentare. Il gruppo rientrava da Genova dopo la gara d'andata dei playout contro la Sampdoria, conclusasi con la vittoria per 2 a 0 in favore dei liguri. Secondo quanto appreso,.

