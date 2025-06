Sos pinete | il disastro di cestini e rifiuti

SOS Pinete: un vero e proprio disastro di cestini e rifiuti che getta ombre sull'educazione civica della nostra comunità. Tra inciviltà, disorganizzazione e mancanza di contenitori per la differenziata, la pineta di Marina si trasforma in un deposito a cielo aperto, tra viale Colombo e via Genova. È ora di agire, perché il rispetto dell'ambiente e della nostra città non può più aspettare. La soluzione parte da ciascuno di noi.

L'inciviltà e la disorganizzazione generano vergogna. C'è tanto imbarazzo e qualche dubbio di igiene pubblica ad attraversare la pineta di Marina, tra viale Colombo e via Genova, in pieno centro, proprio davanti piazza Nazioni Unite. Cestini per la raccolta dei rifiuti dove maleducati e incivili ci fanno finire di tutto. Non esistono contenitori per la differenziata, ma anche se ci fossero non sarebbero utilizzati da chi non si fa scrupoli a lasciare il segno del proprio passaggio. E quando i cestini sono pieni i soliti incivili non si fanno scrupolo di gettare per terra gli avanzi dei propri pasti così che alla vista dei passanti si presenta un tappeto di sudici, che fa a pugni con la vocazione turistica di Marina che qualcuno si ostina a perorare.