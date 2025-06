Sos per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina presidio permanente del genitori

Il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, un presidio fondamentale per la vita dei piccoli pazienti del Mediterraneo, rischia di chiudere, rivelando le criticità e le ingiustizie del sistema sanitario siciliano. La mobilitazione dei genitori e dei cittadini di ieri a Palermo testimonia la crescente volontà di salvaguardare un servizio essenziale, simbolo di speranza e di diritto alla salute per le future generazioni. È ora di agire e ripristinare la giustizia sanitaria.

Il centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina a rischio chiusura diventa simbolo delle inefficienze e degli scandali che ruotano attorno al sistema sanitario siciliano. Mentre ieri centinaia di persone hanno marciato a Palermo per il corteo aperto dallo striscione con.

A luglio scade la proroga per la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, l'appello della Cisl: "Regione decida cosa fare" - A luglio scade la proroga per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina e la Cisl alza la voce. Il segretario generale Antonino Alibrandi chiede urgentemente chiarezza e decisioni dalla Regione Sicilia, sottolineando l'urgenza di conoscere le intenzioni per il futuro del centro.

CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA. IL 31 LUGLIO È LA DATA PREVISTA PER LA SOPPRESSIONE DEL REPARTO NELL’OSPEDALE DI TAORMINA. LA PREOCCUPAZIONE DEL DOTT. RICCARDO CASTRO “Nutro seria preoccupazione e desidero esprime Vai su Facebook

